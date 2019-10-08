رياضة | غاضب من زيدان.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غاضب من زيدان.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غضب نجم ريال مدريد من المدرب زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في عددها الصادر اليوم إن الويلزي جاريث بيل مستاء للغاية في ريال مدريد ويريد الرحيل.

وتابعت: "جاريث بيل أكد أن الوقت الذي عاشه في ريال مدريد يكفي وعليه مغادرة النادي في الصيف القادم".

واختتمت: "الويلزي مستاء من استبعاده في دوري الأبطال ويريد الخروج في الصيف حيث انه يشعر بسوء المعاملة من زيدان ودعم مدريد القليل له".