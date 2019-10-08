رياضة | بنزيما يفاجئ ريال مدريد بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يفاجئ ريال مدريد بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد وصل مع نجمه كريم بنزيما إلى طريقة مميزة للتفاوض بشأن تحسين عقده مع الفريق.

وفقاً لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع "الملكي" حتى صيف 2022.

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وأشار إلى أن راتب المهاجم الفرنسي في العقد الجديد سيصل إلى 11 مليون يورو سنوياً.

يذكر أن العقد الحالي لبنزيما مع "الميرنغي" ينتهي في صيف 2021، وبراتب سنوي يقارب 8 ملايين يورو.

ويعد بنزيما الهداف الأول لريال مدريد في كل البطولات، منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سانتياغو برنابيو صوب يوفنتوس في صيف 2018.