رياضة | هل يغيب نجم برشلونة أمام ريال مدريد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يغيب نجم برشلونة أمام ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن هناك أزمة تنتظر برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها يوم 26 من شهر أكتوبر الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة سيبذل أقصى جهده من أجل تجهيز ديمبلي لمباراة كلاسيكو الأرض مشيرة إلى تجهيز النادي للاستئناف على البطاقة الحمراء التي حصل عليها ديمبلي في المباراة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي تعرض للطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام أشبيلية في الدوري الإسباني بعد أن تفوه بكلمات قوية ضد حكم اللقاء على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرسا يطمح في تقديم مطالبات لاجتماع اللجنة المسئولة عن توقيع العقوبات على أمل أن يتم إيقاف اللاعب عن مباراة إيبار المقبلة فقط.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في أحداث مماثلة لحادثة ديمبلي عادة ما يتعرض اللاعب لإيقاف لمباراتين مؤكدة أنه إذا حدث نفس الأمر مع ديمبلي فسيغيب رسميًا عن مباراتي إيبار وريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البلوجرانا سيستأنف ضد بطاقة ديمبلي الحمراء التي حصل عليها رونالد أراخو الذي طُرد بعد اصطدامه مع تشيشاريتو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن اللجنة المسئولة عن توقيع العقوبات ستجتمع يوم الأربعاء المقبل لحسم عقوبات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني.