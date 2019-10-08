رياضة | صفقة نارية على أعتاب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة نارية على أعتاب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن ريال مدريد حدد صفقته القادمة على مستوى خط الوسط، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع نجولو كانتى لاعب تشيلسي الإنجليزي من أحل تدعيم خط وسط المرينجي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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وأشارت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد يصر علي التعاقد مع نجولو كانتى لتدعيم خط الوسط، وأفادت الصجيفة أن الريال يقوم بتجهيز عرض بقيمة 70 مليون يورو لضم نجم تشيلسي المتألق خلال السنوات الماضية ويعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري الانجليزي.

وانضم نجولو كانتي، إلى صفوف تشيلسي الانجليزي عام 2016، قادماً من ليستر سيتي الانجليزي بعدما توج معه بلقب الدوري الإنجليزي، وفاز أيضاً مع تشيلسي ببطولة البريميرليج تحت قيادة أنطونيو كونتى.

وتألق كانتي تحت قيادة فرانك لامبارد المدير الفنى الحالي لتشيلسي والذى عرف طريق الشباك مع لامبارد والتصرف بالكرة بشكل رائع بخلاف دوره الدفاعي مع الفريق، وسجل هذا الموسم هدفين في مرمي ليفربول ومرمى ساوثهامبتون.