رياضة | بعد 20 عاماً.. ميسي "نمبر وان" في القرن الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 20 عاماً.. ميسي "نمبر وان" في القرن الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ميسي بهدفه مساء أمس أمام إشبيلية، بتأكيد جدارته بأنه أفضل لاعب في القرن الحادي والعشرين، بعدما حقق رقم قياسي جديد لم يسبق لأي لاعب الوصول إليه.



وأصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحرازه أول أهدافه في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، أول لاعب يتمكن من التسجيل في 16 موسم متتالي خلال القرن الحالي.

وتخطى ميسي بهدفه أمام إشبيلية رقمه السابق الذي كان يتساوى به مع أدوريز مهاجم أتلتيك بيلباو، بالتسجيل في 15 موسم على التوالي.