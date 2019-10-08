شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستأنف تدريباته عصر اليوم اسعدادا لمواجهة حرس الحدود فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الاسماعيلى، قد فاز على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدوري.
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