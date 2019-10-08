شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستأنف تدريباته عصر اليوم اسعدادا لمواجهة حرس الحدود فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود فى الدوري المصري

وكان الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي، منح لاعبي الدراويش راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز علي وادي دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدوري السبت الماضى .

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ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر الجارى على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الرابعة الدوري

وكان الاسماعيلى، قد فاز على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدوري.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الامارات الشقيقة.