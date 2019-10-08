شكرا لقرائتكم احتفالية كبرى فى الأهلي لتسلم درع الدوري للموسم الماضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستلم النادي الأهلى بعد غداً الخميس درع الموسم الماضي فى احتفالية كبري بمقر النادي أو بأحد الفنادق الكبرى، وهو الأمر الذي لم يتم الاستقرار عليه، وكان الحفل قد تم تأجيله أكثر من مرة بسبب ارتباطات النادي المحلية والقارية.

وأتفق مسئولو الأهلى مع الشركة الراعية أن تشهد الاحتفالية عدد من الفقرات وكلمة لرئيس النادي، فيما تحاول الإدارة الحمراء الاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسماح للاعبين الدوليين بحضور الاحتفالية، خاصة وأنهم سيتواجدون خلال نفس اليوم فى معسكر المنتخب الوطني، والذي يأتى استعداداً لمواجهة بتسوانا الودية.