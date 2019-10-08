شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى لاسئتناف تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود.
ومنح الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي منح لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز علي وادي دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدوري السبت الماضى .
ويستعد الدراويش لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر الجارى على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري .
وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدوري.
وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى ، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.
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