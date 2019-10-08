شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مشاركة الأهلى والزمالك فى دور الـ64 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تغيير نظام المشاركة فى كأس مصر بالنسبة لفريق الدورى الممتاز بداية من الموسم الجارى 2019 – 2020، حيث كشف مسئولو اللجنة عن أنه تقرر مشاركة الأهلى والزمالك وجميع فرق الدورى الممتاز فى الكأس بداية من دور الـ64 وليس دور الـ32 كما كان متبعًا فى السنوات الأخيرة.

وقال مصدر باللجنة إن الهدف من مشاركة أندية الممتاز فى دور الـ64 ببطولة كأس مصر هو زيادة قوة المنافسة والإقبال على البطولة من الناحية التسويقية إلى جانب مشاركة فرق الدورى فى أكثر من مباراة بالبطولة بدلا من النظام السابق.

وأقيمت ظهر أمس الإثنين قرعة الدور التمهيدى الأول لمسابقة كأس مصر فى حضور ممثلى المناطق بكل الجمهورية بعد عدم السماح لمندوبى الأندية من الحضور، وأسفرت القرعة عن 104 مباريات تنتهى بفوز أحد الفريقين والاحتكام لركلات الترجيح دون وقت إضافى عند تعادل الفريقين.

وتقرر إقامة المباريات على مرحلتين الأولى يومى 15 و16 أكتوبر، والثانية يوم 22 و23 أكتوبر المقبلين.

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وكشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن سبب رفض الجبلاية حضور مندوبى الأندية قرعة التصفيات التمهيدية لكأس مصر بأن العدد سيصبح 207 أفراد حال حضور مندوبى الأندية وهو ما يمثل تكلفة مالية على الأندية بجانب أن العدد سيكون كبيرًا جدًا عكس الوضع عند حضور مديرى المناطق فقط لأن عددهم 26 مديرًا، والذين سحبوا القرعة وعرضوا مشاكل أنديتهم على اتحاد الكرة.

فى نفس الوقت قرر اتحاد الكرة مخاطبة هيئة الإسعاف خلال ساعات، لتخفيض تكلفة توفير سيارات إسعاف خلال المباريات بعد زيادتها من 250 إلى 750 جنيهًا.