شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب اليوم صدور قرار الحسم فى أزمة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو الزمالك اليوم الثلاثاء قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن موقف الفريق الأبيض من لقاء جينيراسيون فوت السنغالي، من المنتظر أن يصدر "كاف" قراره النهائى بشأن صعود الزمالك لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا من عدمه، بعدما طالب الأبيض بذلك لعدم حضور الفريق السنغالى لملعب برج العرب يوم الأحد قبل الماضي، فى الموعد المحدد لمواجهة العودة فى دور الـ32 فى البطولة الأفريقية بعدما تمسك الفريق السنغالى بإنه لم يتم إخطاره فى الموعد القانونى بتأجيل اللقاء.

وتجتمع اليوم لجنة مسابقات الأندية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة للفصل فى أزمة مباراة نادى الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى.

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ويأتى اجتماع لجنة المسابقات بـ"كاف" اليوم للفصل فى تلك الأزمة خاصة أن قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ستقام غدًا الأربعاء وكذلك قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية.