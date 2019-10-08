الامارات | وفاة لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق عبد الله الشريدة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق عبد الله الشريدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، عبد الله الشريدة، عن عمر ناهز نحو 50 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية، وذكرت تقارير محلية أن اللاعب السابق توفي بأزمة قلبية عقب صلاة مغرب يوم الاثنين.
ونعى نادي الهلال لاعبه السابق، إذ قدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، تعازيه لعائلة الشريدة وللوسط الرياضي بعد وفاة اللاعب المدافع الذي ارتدى قميص الفريق لمدة 10 أعوام.
وبدأ الراحل مشواره في نادي القادسية بين عامي 1998-1995، وانتقل بعدها إلى الهلال الذي ارتدى قميصه لمدة 10 أعوام، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية، قبل أن يختتم مشواره الرياضي مع نادي الخليج، وأقيم حفل اعتزاله بمباراة بين الهلال والأهلي المصري.
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