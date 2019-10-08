شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب قرار "كاف"حول مباراة جينيراسيون فوت السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن موقف الفريق الأبيض من لقاء جينيراسيون فوت السنغالي، من المنتظر أن يصدر الكاف قراره النهائي بشأن صعود الزمالك لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا من عدمه، بعدما طالب الأبيض بذلك لعدم حضور الفريق السنغالي لملعب برج العرب يوم الأحد قبل الماضي، في الموعد المحدد لمواجهة العودة فى دور الـ32 في البطولة الأفريقية بعدما تمسك الفريق السنغالي بإنه لم يتم إخطاره في الموعد القانوني بتأجيل اللقاء.

وتجتمع اليوم لجنة مسابقات الاندية بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة للفصل فى أزمة مباراة نادي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى.

ويأتى اجتماع لجنة المسابقات بالكاف اليوم للفصل فى تلك الأزمة خاصة إن قرعة دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا ستقام غدا الأربعاء وكذلك قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية.