شكرا لقرائتكم منتخب مصر يخوض أول تدريباته اليوم استعدادا للقاء بتسوانا وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر فى السابعة مساء اليوم، أول تدريباته باستاد القاهرة تحت قيادة حسام البدرى المدير الفنى الجديد، استعدادا للمباراة الودية أمام بتسوانا يوم 14 اكتوبر الجارى.

ورغم إنطلاق معسكر المنتخب أمس، إلا أن البدرى فضل إلغاء المران خوفا على اللاعبين من الإجهاد نظرا لخوضهم مباريات الجولة الثالثة بالدورى العام خلال الأيام الماضية.

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وتشهد قائمة المنتخب تواجد 22 لاعبا فى المعسكر بعد إستبعاد عمرو السولية بسبب الإصابة ، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تترواح من أسبوعين لـ3 أسابيع.. وأبلغ الجهاز الطبى للأهلى نظراءهم فى منتخب مصر، أن اللاعب لن يستطيع التواجد فى معسكر المنتخب وتم عرض نتيجة الأشعة على محمد أبو العلا طبيب الفريق الوطنى ، الذى رفع تقرير لحسام البدرى المدير الفنى والذى قرر عدم ضم لاعب بديل للسولية والاكتفاء باللاعبين الموجودين بالمعسكر.

واللاعبون الموجودين فى معسكر المنتخب هم محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، بجانب الرباعى المحترف أحمد حجازى وتريزيجيه ومحمد الننى وكوكا.