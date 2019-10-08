شكرا لقرائتكم فايلر يطلب ملخص مباريات الزمالك في الدوري قبل مواجهة الاهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى من جهازه المعاون تجهيز ملخصاً عن مباريات الزمالك الثلاثة التي خاضها فى بطولة الدوري العام حتى الآن، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، التي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري.

وخاض الزمالك 3 مواجهات فى بطولة الدوري العام حتى الآن وقبل مواجهة الأهلى، وهي الإتحاد السكندري ومصر المقاصة وأف سي مصر، وهى المباريات التي طلب فايلر تلخيصها على مستوى الحالات الدفاعية والهجومية، وذلك لوضع الخطة المناسبة لمواجهة الفريق الأبيض، والذي يرغب فى الثأر من الأهلى بعد الخسارة أمامه فى مباراة السوبر التي أقيمت قبل انطلاق الموسم، والتي حسمها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.