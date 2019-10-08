شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تبدأ تغيير نظام المشاركة فى كأس مصر.. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تغيير نظام المشاركة فى كأس مصر بالنسبة لفريق الدوري الممتاز بداية من الموسم الجاري 2019 – 2020 ، حيث كشف مسئولو اللجنة أنه تقرر مشاركة الأهلي و الزمالك و جميع فرق الدوري الممتاز فى الكأس بداية من دور الـ64 وليس دور الـ32 كما كان متبع فى السنوات الأخيرة.

وقال مصدر باللجنة أن الهدف من مشاركة أندية الممتاز فى دور الـ64 ببطولة كأس مصر هو زيادة قوة المنافسة والإقبال على البطولة من الناحية التسويقية إلى جانب مشاركة فرق الدوري فى أكثر من مباراة بالبطولة بدلأ من النظام السابق .

وأقيمت ظهر أمس الاثنين قرعة الدور التمهيدى الأول لمسابقة كأس مصر فى حضور ممثلى المناطق بكافة الجمهورية بعد عدم السماح لمندوبى الاندية من الحضور ، وأسفرت القرعة عن 104 مباراة تنتهى بفوز احد الفريقين والاحتكام لركلات الترجيح دون وقت أضافى عند تعادل الفريقين .

وتقرر اقامة المباريات على مرحلتين الأولى يومى 15 و16 أكتوبر ، والثانية يوم 22 و23 أكتوبر المقبلين .

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و كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عن سبب رفض الجبلاية حضور مندوبي الاندية قرعة التصفيات التمهيدية لكأس مصر بأن العدد سيصبح 207 فردا حال حضور مندوبي الاندية وهو ما يمثل تكلفة مالية على الاندية بجانب ان العدد سيكون كبير جدا عكس الوضع عند حضور مديري المناطق فقط لان عددهم 26 مديرا ، والذين سحبوا القرعة وعرضوا مشاكل أنديتهم على اتحاد الكرة.

فى نفس الوقت قرر اتحاد الكرة مخاطبة هيئة الاسعاف خلال ساعات، لتخفيض تكلفة توفير سيارات إسعاف خلال المباريات بعدض زيادتها من 250 إلى 750 جنيها .