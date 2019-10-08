شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأول اليوم تحت قيادة حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر فى السابعة مساء اليوم، أول تدريباته باستاد القاهرة تحت قيادة حسام البدرى المدير الفنى الجديد، استعدادًا للمباراة الودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى.

ورغم انطلاق معسكر المنتخب أمس، إلا أن البدرى فضل إلغاء المران خوفًا على اللاعبين من الإجهاد نظرًا لخوضهم مباريات الجولة الثالثة بالدورى العام خلال الأيام الماضية.

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وتشهد قائمة المنتخب تواجد 22 لاعبًا فى المعسكر بعد استبعاد عمرو السولية بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تتراوح من أسبوعين لـ3 أسابيع.. وأبلغ الجهاز الطبى للأهلى نظراءهم فى منتخب مصر، أن اللاعب لن يستطيع التواجد فى معسكر المنتخب وتم عرض نتيجة الأشعة على محمد أبو العلا طبيب الفريق الوطنى، الذى رفع تقرير لحسام البدرى المدير الفنى والذى قرر عدم ضم لاعب بديل للسولية والاكتفاء باللاعبين الموجودين بالمعسكر.

واللاعبون الموجودين فى معسكر المنتخب هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، بجانب الرباعى المحترف أحمد حجازى وتريزيجيه ومحمد الننى وكوكا.