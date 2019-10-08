شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز ملخصًا لمباريات الزمالك الثلاثة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من جهازه المعاون تجهيز ملخص عن مباريات الزمالك الثلاثة التى خاضها فى بطولة الدورى العام حتى الآن، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، التى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري.

وخاض الزمالك 3 مواجهات فى بطولة الدورى العام حتى الآن وقبل مواجهة الأهلى، وهى الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وأف سى مصر، وهى المباريات التى طلب فايلر تلخيصها على مستوى الحالات الدفاعية والهجومية، وذلك لوضع الخطة المناسبة لمواجهة الفريق الأبيض، والذى يرغب فى الثأر من الأهلى بعد الخسارة أمامه فى مباراة السوبر التى أقيمت قبل انطلاق الموسم، والتى حسمها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.