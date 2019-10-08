شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز ينتظر تأشيرة ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، استخراج تأشيرة ألمانيا، من أجل السفر لإجراء العملية الجراحية بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى خلال لقاء الفريق الأبيض مع مصر المقاصة، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك عن أن الجهاز الإدارى بدأ فى التحضير لاستخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لزيزو، من أجل الخضوع للعملية الجراحية الخاصة بعد موافقة مجلس إدارة النادى الأبيض على سفره لإجراء العملية هناك.

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وكان جهاز الزمالك قد أكد أن زيزو سيغيب لمدة تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 5 أشهر حيث سيخضع لتلك العملية فى ألمانيا ثم يعود لمصر ويخوض عمليات تأهيله هناك.