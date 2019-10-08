شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لتقييم أداء الحكام اليوم بعد 3 أسابيع من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور اليوم الثلاثاء، تقييمًا لأداء الحكام خلال الجولات الثلاثة لمسابقة الدوري الممتاز خلال معسكر خاص بفندق حرس الحدود بألماظة. وقرر اتحاد الكرة مؤخرًا اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى، و(مجدى رزق) الكرة النسائية، محمد عبد القادر، الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية. قسم الشئون الإدارية: (عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا. قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا. Advertisements قسم الشئون المالية: حسام طه. قسم الشئون القانونية: صلاح البرى. المعد البدنى: سامى فاروق. العلاقات العامة: حسام الجوهرى.

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