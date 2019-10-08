منتخب بتسوانا يصل القاهرة اليوم لمواجهة الفراعنة وديًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة فجر اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لخوض المباراة الودية الدولية أمام الفراعنة باستاد القاهرة الدولى. ويستمر المنتخب البتسوانى فى تدريباته بمعسكر فى القاهرة يستمر حتى يوم 14 أكتوبر موعد المباراة الودية المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي. واختار حسام البدرى 4 لاعبين محترفين فى الخارج، وهم محمد الننى لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادى براجا البرتغالى بالإضافة إلى 19 لاعبا محليا هم: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

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