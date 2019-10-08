رياضة | مفاجأة.. الزمالك يُجهز لضربة موجعة للأهلي في الانقالات المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يُجهز لضربة موجعة للأهلي في الانقالات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأنه سوف يتعاقد مع نصف لاعبي الأهلي في حالة تعاقد الأخير مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لم تكن تهدف إلى إخافة المارد الأحمر فقط بل بدء في التفاوض مع اللاعبين بالفعل.



وقام مسئولو نادي الزمالك بالدخول في مفاوضات مكثفة مع صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صالح جمعة، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وجاءت مفاوضات الزمالك مع اللاعب في ظل استغلال القلعة البيضاء للأزمة الأخيرة التي نشبت بين اللاعب وناديه، وتوقيع غرامة مالية عليه.