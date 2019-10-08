رياضة | بعد هازارد.. نجم آخر من تشيلسي مرشح للإنضمام لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هازارد.. نجم آخر من تشيلسي مرشح للإنضمام لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يفكر فى ضم نجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الوسط في الفريق بعد المستوي السئ الذى ظهروا عليه خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع نجولو كانتى لاعب تشيلسي الإنجليزي من أحل تدعيم خط وسط المرينجي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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وأشارت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد يصر علي التعاقد مع نجولو كانتى لتدعيم خط الوسط، وأفادت الصجيفة أن الريال يقوم بتجهيز عرض بقيمة 70 مليون يورو لضم نجم تشيلسي المتألق خلال السنوات الماضية ويعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري الانجليزي.

وانضم نجولو كانتي، إلى صفوف تشيلسي الانجليزي عام 2016، قادماً من ليستر سيتي الانجليزي بعدما توج معه بلقب الدوري الإنجليزي، وفاز أيضاً مع تشيلسي ببطولة البريميرليج تحت قيادة أنطونيو كونتى.