الامارات | محمد صلاح في دبي بين صورة يسرا ورسالة فيفي عبده

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في دبي بين صورة يسرا ورسالة فيفي عبده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح جائزة "رجل عام 2019" من مجلة أزياء الرجال "جي كيو" الأميركية العالمية، في الحفل الذي أقيم، أمس الاثنين، في دبي، بحضور نجوم الفن يتقدمهم الممثلون المصريون يسرا وآسر ياسين وياسمين الخطيب الذين حرصوا على التقاط صور مع "فخر العرب" ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون صوراً لصلاح خلال الحفل، ونقلوا مقاطع "فيديو" وتصريحات للنجم المصري، قال فيها: "كانت كل أحلامي وأهدافي أن أكون محترفًا معروفًا، ولم أتخيل أن أصل إلى هذا المستوى الذي وصلت له الآن".

وأضاف: "كل طفل يحلم بالظهور على شاشة التلفزيون، ولكن حين ظهرت للمرة الأولى تغيرت كل أهدافي، وأردت أن أحترف في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل".

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واستغل صلاح فترة توقف الدوريات الأوروبية والتحاق اللاعبين بمنتخباتهم الوطنية لخوض اللقاءات الدولية التي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل، مما يمنحه فرصة للراحة في دبي، والخضوع لبرنامج علاجي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، السبت الماضي، خلال مباراة ليفربول مع ليستر سيتي التي انتهت بفوز فريقه 2-1.

وتأثر المراقبون بإصابة صلاح حتى أن الفنانة المصرية فيفي عبده تدخلت في الشأن الرياضي موجهة رسالة إلى صلاح عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "يشفيك ويعافيك يا أبو مكة إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك، منه لله دا قاصدك ودافعينله علشان يصيبك".

يذكر أن صلاح سيعود من دبي إلى إنجلترا للاستعداد لملاقاة مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن تحوم شكوك حول إمكانية مشاركته في اللقاء