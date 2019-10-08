الامارات | ديبالا يخطف حسناء أرجنتينية.. ووالدتها تفكر بالانتحار!

شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يخطف حسناء أرجنتينية.. ووالدتها تفكر بالانتحار! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تخف والدة أوريانا ساباتيني، صديقة مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني ​باولو ديبالا​ مدى حقدها على الأخير الذي خطف ابنتها منها وغادرا الأرجنتين إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه لا تربطه علاقة قوية معها.

وقالت والدة أوريانا في تصريحات نشرتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت: "لن أسامح ديبالا على أخذ ابنتي مني، لقد فكرت بالانتحار لابتعادها، أقول له دائما إني أكرهه، وهو يجيبني: سأعتني بها".

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وتندرج أوريانا من عائلة رياضية فهي حفيدة نجمة التنس الأرجنتينية السابقة غابرييلا ساباتيني، وتظهر دائما صديقة ديبالا إلى جانبه في مختلف المناسبات، حتى أنها خطفت الأضواء وجذبت الأنظار إلى اللاعب الذي أصبح بوجودها أكثر تأثيرا إعلاميا عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ديبالا قد سجل هدفا رائعا في مباراة فريقه يوفنتوس مع انتر ميلان التي انتهت بفوز "السيدة العجوز" 2-1.

ويتطلع النجم الأرجنتيني الى حجز مقعد أساسي دائم على حساب مواطنه غونزالو هيغواين لكنه مطالب بمزيد ببذل مزيد من الجهد لكي يثبت جدارته خصوصا ان هيغواين أحرز هدف الفوز بمرمى انتر ميلان مما يشعل المنافسة بينهما للعب الى جانب "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو.