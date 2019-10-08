مرتضى منصور: ميتشو أفضل من "فايلر" 100 مرة .. والاعلام نفخه

الموجز

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، »: «المدرب ميتشو لن يرحل ولا أحاسب بالقطعة، كنتم تنتقدوني عندما اتخذ قرارات متسرعة وهذا لن يحدث مرة أخرى، ليس من دور المدرب ميتشو أن ينزل الملعب ويسجل».

وتابع "منصور" في مداخلة تليفونية لبرنامج «الزمالك اليوم» , والمذاع عبر فضائية " الحدث اليوم " : ميتشو أفضل من "فايلر" 100 مرة .. والاعلام نفخه , وبعدين خلينا نتكلم بصراحة.. بعض اللاعبين مشغولين بالمنتخب وخائفين على أرجلهم من الإصابة حتى لا يتم استبعادهم من قائمة المنتخب .

Advertisements

واختتم قائلا : المدرب ميتشو لن يرحل ولن أتحمل المسؤولية أبدا