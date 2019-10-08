شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 مباريات.. 23 لاعبًا يعرفون طعم المشاركة مع فايلر فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن تولّى السويسرى رينيه فايلر مسئولية تدريب الأهلي والفريق يشهد ظاهرة أثبتت نجاحها حتى الآن وهي عدم ثبات التشكيل التى تحدث لأول مرة في الأهلي بهذا الشكل الواضح.

فايلر قاد الأهلي في 6 مباريات

فايلر قاد الأهلى فى 6 مباريات حتى الآن بواقع 4 مواجهات محلية أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان فى الجولات الثلاثة الأولى للدوري والتى انتهت بفوز الأهلي (1-صفر) و(4_صفر) و(5_1) على التوالي وعلى الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين في السوبر المحلي وعلى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهابًا وإيابًا في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا اللتين انتهتا بفوز الأحمر بثنائية نظيفة ورباعية نظيفة.

لم يستقر فايلر على تشكيل ثابت في المباريات وشهدت جميع المراكز تقريباً تغيير وعدم ثبات بإستثناء مركز محمد الشناوي الذى دافع عن عرين الاهلي في المباريات الستة .

23 لاعباً شاركوا مع فايلر

المدرب السويسري قام بتجربة ما قرب من 23 لاعبًا في المباريات الستة التى قاد الفريق فيها حتى الآن، حيث شارك كل من: محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، عمرو السولية، رمضان صبحي، أحمد فتحي، حمدي فتحي، محمد مجدي (قفشة)، علي معلول، حسين الشحات، محمود وحيد، مروان محسن، وليد سليمان، محمود متولي، أحمد الشيخ، محمد هاني، صلاح محسن، حسام عاشور، أليو ديانج، جيرالدو، وليد أزارو وجونيور أجايى.

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إكرامي وجمعة ولطفي وحسين السيد خارج الخدمة

في المقابل، هناك بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة ولو لمدة دقيقة واحدة مع فايلر حتى الآن فلم يشارك كل من شريف إكرامي وعلى لطفي وصالح جمعة وهو الثلاثي الأجهز والأقرب للمشاركة ومعهم الصاعد عمار حمدي وأخيرًا حسين السيد الذى كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خلال انتقالات الصيف الأخيرة لكن الخلاف حول بعض الأمور المالية حال دون رحيل اللاعب ليستمر الأخير في قائمة الفريق لحين إشعار آخر.

المصابون بعيد عن حسابات المدرب السويسري

وبطبيعة الحال لم يعتمد على الثنائي العائد من إصابة طويلة سعد سمير ومحمد محمود ومعهم كريم نيدفيد الذى ما زال يتلقى العلاج من إصابته الأخيرة الطويلة في الركبة.

الفترة المقبلة وتحديدًا خلال فترة توقف الدوري الحالي بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبى بمباريات ودية خلال أكتوبر الجاري استعدادًا للارتباطات المقبلة ستشهد تجهيز اللاعبين للارتباطات المقبلة وسيقوم فايلر خلال تلك الفترة أيضًا بتحديد التشكيل الرسمي للفريق.