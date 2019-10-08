شكرا لقرائتكم وادي دجلة يطلب ودية خلال فترة التوقف الدولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، من الجهاز الإدارى لفريقه خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولى، وتحديدًا يوم 11 من الشهر الجارى، مع أى من الخمس فرق المتصدرين لجدول الدورى فى الوقت الحالى، الأهلى أو بيراميدز أو الزمالك أو المقاولون العرب أو المصرى.

وشدد اليونانى جونيس، على ضرورة خوض مباراة ودية قوية وتحمل طابع المباريات الرسمية من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات الماضية وأدت لفقدان الفريق الدجلاوى 8 نقاط، بعد الخسارة من طنطا والإسماعيلى والتعادل مع حرس الحدود، لاسيما وأن دجلة دائمًا يظهر فى بداية كل مباراة بمستوى عالٍ ثم يتراجع مع مرور الوقت، الأمر الذى دفع تاكيس جونيس لطلب استغلال فترة التوقف الدولى لخوض مباراة ودية قوية مع أحد الفرق الكبرى لمعالجة تلك الأخطاء.

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وعقد الخواجة اليوناني جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بطى صفحت المباريات الماضية، والتركيز والعمل بقوة من اجل تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى ستجمعهما يوم 18 من الشهر الجارى على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.