شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يطلب مواجهة كبار الدورى "وديًا" لتصحيح أخطاء دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، من الجهاز الإدارى لفريقه خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولى، وتحديدًا يوم 11 من الشهر الجارى، مع أى من الخمس فرق المتصدرين لجدول الدورى فى الوقت الحالى، الأهلى أو بيراميدز أو الزمالك أو المقاولون العرب أو المصرى.

وشدد اليونانى جونيس، على ضرورة خوض مباراة ودية قوية وتحمل طابع المباريات الرسمية من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات الماضية وأدت لفقدان الفريق الدجلاوى 8 نقاط، بعد الخسارة من طنطا والإسماعيلى والتعادل مع حرس الحدود، لاسيما أن دجلة دائمًا يظهر فى بداية كل مباراة بمستوى عالٍ ثم يتراجع مع مرور الوقت، الأمر الذى دفع تاكيس جونيس لطلب استغلال فترة التوقف الدولى لخوض مباراة ودية قوية مع أحد الفرق الكبرى لمعالجة تلك الأخطاء.

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وعقد الخواجة اليونانى جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بطى صفحت المباريات الماضية، والتركيز والعمل بقوة من اجل تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى ستجمعهما يوم 18 من الشهر الجارى على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.