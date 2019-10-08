شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات فراعنة الطائرة بالمونديال.. محمد عادل الأطول وأحمد صلاح الأكثر مشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر للكرة الطائرة فى إسعاد جماهيره وعشاق اللعبة من خلال تحقيق الفوز فى أولى وثاني جولات كأس العالم المقام فى اليابان وسط إشادات واسعة بتألق اللاعبين أصحاب الخبرات وعناصر الشباب، قبل أن يخسر من البرازيل وكندا وروسيا على التوالى.

واستطاع منتخب مصر أن يحقق الفوز على كل من أستراليا ينتيجة 3 / 1 فى ضربة البداية قبل أن يهزم إيران بنفس النتيجة فى مباراة قوية، ويخسر فى 3 لقاءات على التوالى وسط الطموح فى استعادة الفوز مجددًا فى المباريات المقبلة .

ويرصد ”الخليج 365” أبرز إحصائيات عن لاعبى المنتخب وفقًا للاتحاد الدولى كالتالى:

عبد الله عبد السلام الأكبر سنًا بـ35 عاما.

عبد الرحمن سعودى الأصغر سنًا بـ 22 عامًا.

محمد عادل الأكثر طولاً بـ211 سم.

أحمد سعيد الأعلى فى الضرب بواقع 385 سم.

محمد عبد المنعم الأعلى بلوك بواقع 343 سم .

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أحمد صلاح الأعلى مشاركة بواقع 246 مشاركة دولية قبل مواجهات كأس العالم فى النسخة الحالية .

محمود محمد الأقل مشاركة برصيد 74 مشاركة دولية قبل النسخة الحالية أيضا .



إحصائيات المنتخب



محمد عادل

ومن المقرر أن يحصل منتخب مصر للكرة الطائرة على راحة من المباريات غدا الخميس قبل مواجهة البرازيل فى ثالث مواجهاته الجمعة .