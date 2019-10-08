شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج خامس المتأهلين إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة للأسكواش..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الأسكواش، عقد المتأهلين المصريين في منافسات اليوم الأول ببطولة أمريكا المفتوحة للأسكواش والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة حتى 12 أكتوبر الجاري، لينضم إلى الرباعي المصري، رنيم الوليلي، نور الطيب ، روان العربي، وكريم عبد الجواد، على أن تستأنف باقي منافسات هذا الدور في الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء. وفاز علي فرج بمنافسات دور ال 16 على منافسه الإنجليزي أدريان والر بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 11-8 . وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. Advertisements وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي. أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.

نهائي أمريكا المفتوحة للاسكواش (3)



نهائي أمريكا المفتوحة للاسكواش (4)

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