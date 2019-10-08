شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي ونور الطيب تتأهلان إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة للأسكواش..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائي المصري رنيم الوليلي لاعب وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الأسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة، إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة حتى 12 أكتوبر الجاري.

وفازت الوليلي في دور ال 16 على كنافستها المصرية يثرب عادل لاعبة الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 11-4 .

كما فازت نور الطيب على زميلتها في هليوبوليس وبطلة العالم للناشئات هانيا الحمامي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-7, 11-8 .

و تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الأسكواش، والبطلة رنيم الوليلي، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

Advertisements

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.