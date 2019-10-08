شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن وديتين لـ سموحة فى فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة العميد حسام حسن عن وديتين للفريق السكندرى خلال فترة توقف الدورى الحالية فى ظل إعداد المنتخب الأول لودية بتسوانا المحدد لها يوم 14 أكتوبر الجارى.

وتأتى رغبة العميد فى خوض فريقه وديتى استعدادًا لمواجهة بيراميدز فى الأسبوع الرابع من الدورى والمحدد لها يوم 17 أكتوبر الجارى .

نجح فريق سموحة فى الفوز مؤخرًا على إنبى بهدفين لناصر ما هى وحسام حسن فى الأسبوع الثانى بعد الخسارة فى أولى جولات الدورى من الأهلى 1 /0 .

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كما طلب العميد من الجهاز الطبى لسموحة ضرورة تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف خاصة الثنائى أحمد حمص ومحمود معاذ والذى غاب عن اللقاءات الماضية بسبب شد فى الخلفية .

ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز فى غياب مهاجمة حسام حسن الذى انضم إلى صفوف المنتخب فى ظل تألقه منذ انطلاق مسابقة الدورى حتى أقنع حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب.

ومن جانبه أعرب محمد فرج عامر رئيس النادى عن سعادته لانضمام هداف الفريق حسام حسن الى المنتخب، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة سينضم أكثر من لاعب إلى صفوف المنتخب فى إشارة واضحة أن فريقه يضم مجموعة متميزة من اللاعبين.