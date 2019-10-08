رنيم الوليلي ونور الطيب في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تأهل الثنائي المصري رنيم الوليلي لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لسيدات الأسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة، إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة حتى 12 أكتوبر الجاري.
وفازت الوليلي في دور الـ16 على منافستها المصرية يثرب عادل لاعبة الأهلي، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 21 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 11-4 .
كما فازت نور الطيب على زميلتها في هليوبوليس وبطلة العالم للناشئات هانيا الحمامي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-7, 11-8 .
وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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