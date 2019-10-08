تأهل علي فرج إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تأهل بطل الإسكواش المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة، والمصنف الأول عالميًا لرجال الأسكواش، في منافسات اليوم الأول ببطولة أمريكا المفتوحة، المنعقدة حتى 12 أكتوبر الجاري، لينضم إلى الرباعي المصري، رنيم الوليلي، ونور الطيب، وروان العربي، وكريم عبدالجواد، على أن تستأنف باقي منافسات هذا الدور في الساعات الأولى من صباح غدًا الأربعاء.

وفاز علي فرج بمنافسات دور الـ16 على منافسه الإنجليزي أدريان والر، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 11-8 .

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.