بالصور- زكريا وعاشور والشيخ في حفل عيد ميلاد نجل هشام محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمد عبدالناصر:

احتفل هشام محمد لاعب الاتحاد السكندري، والأهلي السابق، بعيد ميلاد ابنه، أمس الاثنين، في حضور عدد من نجوم الرياضة المصرية.

وحضر الحفل، اللاعبون حسام عاشور، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، وأحمد الشيخ، وسعد سمير.

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