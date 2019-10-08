وفاة لاعب المنتخب السعودي السابق عبدالله الشريدة

توفي لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، عبد الله الشريدة، عن عمر ناهز نحو 50 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وذكرت تقارير محلية أن اللاعب السابق توفي بأزمة قلبية.

وكان الدوسري يلعب في مركز قلب دفاع في عدد من الأندية

السعودية ، منها نادي القادسية، ثم انتقل لنادي الهلال، ونادي الخليج بسيهات.

كما لعب الدوسري مع المنتخب السعودي الأول 12 مباراة دولية، واعتزل اللعب في عام 2005.