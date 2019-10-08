أحمد حسن: كان يجب دعوة أبو ريدة لحضور قرعة كأس الأمم

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أنه كان يجب توجيه دعوة إلى هاني أبو ريدة رئيس إتحاد الكرة السابق، لحضور حفل قرعة كأس الأمم

الإفريقية تحت 23 عام.

وقال حسن في تصريحات إذاعية "لم يتم توجيه الدعوة إلى هاني أبو ريدة لحضور القرعة،

وما كان يجب أن يحدث ذلك على الإطلاق".

وتابع "أبو ريدة قام بتقديم محمد فضل للرأي العام، وهو من أتى باللجنة الخماسية، ولذلك كان يجب ان تتم دعوته لحضور الحفل، ولكن فضل لم يقم بذلك".