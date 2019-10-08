رياضة | بيكيه يحقق هدفه الخفي للعب مباراة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يحقق هدفه الخفي للعب مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق جيرار بيكيه المدافع الإسبانى لنادى برشلونة هدفه خلال مباراة فريقه أمس أمام فريق إشبيليه ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسبانى، في اللقاء الذي انتهي بفوز برشلونة برباعيه دون رد سجلهم كل من لويس سواريز وديمبيلي وفيدال وليونيل ميسي.

وكا ن هدف بيكيه هو الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة له ببطولة الدوري من أجل الغياب عن مباراة برشلونة وإيبار القادمة، ليعود للمشاركة من جديد أمام فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة العاشرة والمقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وحرص جيرار بيكيه مدافع البارسا على ركل الكرة صوب المدرجات في الدقيقة 85، ليحصل على بطاقة صفراء أمام اشبيلية من الحكم ماتيو لاهوز الذى أدار اللقاء.