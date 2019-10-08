رياضة | موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم الأربعاء 9 / 10 / 2019 والقناة الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم الأربعاء 9 / 10 / 2019 والقناة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إجراء قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد نهاية دور ال32 وتأهل 16 فريق إلى دوري المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020.

يذكر أن تلك النسخة من البطولة هي النسخة رقم 56 في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولازال النادي الأهلي هو المتربع على عرش الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 بطولات ومن بعده يأتي نادي الزمالك ونادي مازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب.

موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

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أصبح من المقرر بأن تقام قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة مساء يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، وذلك داخل إحدى الفنادق الشهيرة في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا على أن يتم تقسيم الفرق إلى 4 مستويات، وهذا بحسبب عدد نقاط كل فريق نظرًا للمشاركات الأفريقية ونتائج الفريق في السنوات الخمس الأخيرة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أكدت أن الأهلي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي سيكون على رأس المجموعات الأربعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

أكدت مجموعة قنوات بي إن سبورتس أنها تملك حقوق نقل قرعة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، ولذا فإن القرعة سوف تذاع بشكل مباشر عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة بدءًا من الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، حيث ستقوم القناة بعمل إستوديو تحليلي لمتابعة أجواء القرعة لحظة بلحظة.