رياضة | تقارير صحفية تؤكد تهديد ميسي لـ "جريزمان" بخروجه من التشكيل الأساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير صحفية تؤكد تهديد ميسي لـ "جريزمان" بخروجه من التشكيل الأساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على تهديد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمكان زميله الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان في التشكيلة الأساسية.



وكان جريزمان قد غاب عن تشكيلة فريقه برشلونة أمام نظيره إشبيلية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، وأنتهت باكتساح البلوجرانا للنادي الأندلسي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وشهدت المباراة تألق كبير من جانب الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبلي، والأوروجواياني لويس سواريز، وهو الأمر الذي احتفت به التقارير الصحفية الإسبانية بسبب التجانس الكبير الذي ظهر عليه الثلاثي الهجومي.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جريزمان قد يفقد مكانه في التشكيلة الأساسية لنادي برشلونة، بعدما فشل في الظهور بمستوى يقنع مسئولي البلوجرانا وجماهيرهم.

وأضافت الصحيفة: "جريزمان لم يتمكن أيضًا من الإنسجام سريعًا مع ميسي وسواريز، الأمر الذي يضع الفرنسي عثمان ديمبيلي ضمن أولويات فالفيردي لاخذ مكان مواطنه جريزمان، في حالة عدم تعرضه للإصابات الملازمة له في الفترة الأخيرة.