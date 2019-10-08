شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحتضن السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين 15 نوفمبر والان مع التفاصيل

تحتضن العاصمة السعودية الرياض في منتصف نوفمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض، لقاء السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مسئولو المملكة السعودية توصلوا لاتفاق مع المسئولين في البرازيل والأرجنتين، لإقامة المباراة على ستاد الملك فهد الدولي،ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي ينطلق في أكتوبر الحالي، ولمدة شهرين.

وكان المنتخب البرازيلي قد توج العام الماضي بلقب كأس "سوبر كلاسيكو" الذي احتضنته السعودية بفوزه على غريمه التاريخي المنتخب الأرجنتيني 1-0، وشارك في البطولة السابقة مع منتخبي البرازيل والأرجنتين كلا من العراق والسعودية.

وشارك المنتخب البرازيلي في النسخة الماضية بكامل نجومه يتقدمهم الثنائي نيمار نجم باريس سان جيرمان وكوتينيو نجم بايرن ميونخ الألماني، في المقابل غاب عن المنتخب الأرجنتيني في البطولة الماضية نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب ابتعاده عن المنتخب، في حين حضر كل من ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان وباولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.