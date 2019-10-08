شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن ضم لاعب منتخب ناشئي اليد سيف هاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بنادي الأهلي، الانتهاء من إجراءات ضم سيف هاني «فوكس»، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد تحت 19 سنة، قادمًا من صفوف نادي الشمس.

قال «عبدالقادر» في تصريحات، الاثنين، إن اللاعب وقع على عقود الانتقال للأهلي لمدة 4 مواسم، وتسلم النادي الاستغناء الخاص به ليتم قيده في قائمة الفريق.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية مع منتخب الناشئين والفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا.