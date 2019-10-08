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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) صور غردت بها مذيعة «العربية» ميسون عزام وهي ترتدي قميص المنتخب السعودي، وتتوسط زميليها الإعلاميين؛ الفلسطيني محمد أبوعبيد، والسعودي خالد مدخلي، اللذين ارتديا قميص منتخب فلسطين، في بادرة ترحيبية بالأخضر، قبل مواجهتهما المرتقبة في فلسطين ولأول مرة، أرفقتها بتعليق نصه «‏

صور غردت بها مذيعة «العربية» ميسون عزام وهي ترتدي قميص المنتخب السعودي، وتتوسط زميليها الإعلاميين؛ الفلسطيني محمد أبوعبيد، والسعودي خالد مدخلي، اللذين ارتديا قميص منتخب فلسطين، في بادرة ترحيبية بالأخضر، قبل مواجهتهما المرتقبة في فلسطين ولأول مرة، أرفقتها بتعليق نصه «‏ السعودية وفلسطين في القلب وعلى الرأس.. أهلا ب #منتخب_السعودية ببلده الثاني وبين أهلك.. يا مرحبا بكم».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.