شكرا لقرائتكم خبر عن «السكري» يجهز الأخضر لمواجهة سنغافورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة)

‏دخل لاعبو منتخبنا الوطني مساء أمس، معسكرا إعداديا بمنطقة القصيم استعدادا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023. وعقد المدرب رينارد اجتماعا مع اللاعبين طالبهم فيه بمضاعفة الجهود الفنية والسعي لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط في مباراتي سنغافورة وفلسطين.

وانطلق المران الأول للأخضر على ملعب نادي التعاون «السكري»، إذ بدأ التدريب بالجري حول الملعب من أجل تكثيف الجرعات اللياقية والبدنية، بعدها أجرى المدرب رينارد مناورة كروية على منتصف مساحة الملعب طبق فيها بعض الجمل الفنية البسيطة، على أن يعتمد في مران اليوم (الثلاثاء) النهج الفني والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة سنغافورة يوم الخميس القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وسيحدد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء.

يذكر أن الأخضر تعادل في أولى مبارياته أمام منتخب اليمن بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد البحرين الوطني. ويحتل منتخبنا الوطني المركز الـ4 برصيد نقطة واحدة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب سنغافورة الذي يتصدر المجموعة بـ4 نقاط، وكان منتخب سنغافورة بدأ مشواره في التصفيات بتعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة 2-2، ثم استطاع تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف على منتخب فلسطين الذي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.