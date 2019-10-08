شكرا لقرائتكم خبر عن البكر: اعتماد نظام القرعة في كافة الأدوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

كشف لـ«الخليج 365» رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر بأن نظام قرعة كأس الملك هذه المرة مختلف عن سابقه، مبينا أن الاختلاف بإجراء قرعة في كافة أدوار البطولة التي تحمل مسمى غاليا على الجميع.

وأضاف قائلا: «هذا الموسم أقمنا البطولة في وقت مبكّر والتي لم تكن عادةً في المواسم السابقة، وكان هناك تغيير في النظام والحمدلله انتهت القرعة بكل سلاسة، مقدما شكره لجميع ممثلي الأندية على حضورهم».

وأوضح البكر أن القرعة تنوعت في شمال وشرق وغرب المملكة، وهذا شيء جميل أن نشاهد 64 فريقا و٣٣٠ مباراة وتحيي كثيرا من المدن التي لم يحصل فيها مباريات من أندية دوري المحترفين، متمنيا أن نشاهد مباريات ممتعة في دور 64 الذي سينطلق شهر نوفمبر القادم.

وعن جاهزية الملاعب لبعض الأندية في الدرجة الثانية والثالثة وتحديداً لقاء نادي عفيف بالنصر والذي سيقام في عفيف قال: «أغلب الملاعب بمشيئة الله ستكون جاهزة في وقت المباريات، وسيتم العمل على وضع كافة الترتيبات مع العلم أنه أقيمت عليه مباريات في دوري الدرجة الثانية».