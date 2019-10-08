شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال في «الصدارة».. والوحدة يتمسك بـ«الوصافة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

أسدل الستار على الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي استمر فيها الهلال على صدارة الدوري، بعد فوزه العريض على الاتفاق برباعية مقابل هدف ليحقق فوزه الثالث على التوالي، فيما يعد الأقوى هجوما بتسجيله 19 هدفا في 6 جولات.

تواجد في قائمة هدافي الدوري البرازيليان لاعب الهلال كارلوس إدواردو والاتحاد رومارينهو، حيث سجل كل منهما 5 أهداف، بينما تواجد في الوصافة 5 لاعبين تساووا بعدد الأهداف المسجلة برصيد 4 أهداف هم: لاعبا الهلال الفرنسي قوميز والسوري عمر خربين ومهاجم الأهلي السوري عمر السومة ومهاجم العدالة اليو سيسه بجانب مهاجم الوحدة الفرنسي يوسف نياكاتي.

وحفلت الجولة الخامسة التي لعب فيها 7 مباريات بعد تأجيل لقاء النصر والفيصلي بسبب انشغال ملاعب الرياض بتسجيل 18 هدفا بمعدل أكثر من هدفين في اللقاء الواحد، سجل اللاعبون الأجانب منها 13 هدفا، بينما اكتفى المحليون بتسجيل 5 أهداف.

وعلى النقيض فقد تفوق اللاعبون المحليون على مستوى صناعة الأهداف حيث مرروا 8 تمريرات حاسمة مقابل 5 تمريرات حاسمة للاعبين الأجانب.

ونجحت 4 أندية هي الوحدة والتعاون والأهلي والشباب بخروج شباك نظيفة، فيما ظل النصر أكثر ناد حفاظا على شباكه نظيفة في 4 مباريات والأقوى دفاعا؛ حيث لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة، فيما يعد الأضعف هجوما، إذ لم يسجل لاعبوه سوى 3 أهداف.

Advertisements

وتمكن نادي الوحدة من تحقيق فوزه الرابع على التوالي بعد أن تعثر في أول جولتين بالخسارة ليتبوأ وصافة الدوري برصيد 12 نقطة، كما أنه نجح بالخروج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات على التوالي متساويا مع الأهلي الذي حل ثالثا بالترتيب برصيد 11 نقطة متساويا مع الفيصلي الذي تبقى له مؤجلة مع النصر.

وشهدت الجولة تحقيق الحزم فوزه الثالث على التوالي لتضعه خامسا بسلم الدوري برصيد 10 نقاط، بعد أن أوقف انتصارات الاتحاد بعد فوزيه على الشباب والتعاون جعلته سادس الترتيب، ونجح الشباب في فك صيامه عن الفوز بعد 360 دقيقة تعادل في ثلاث مباريات وخسر واحدة، والمفارقة أن فوزي الشباب كانا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وسقط الاتفاق بالخسارة الثالثة على التوالي ليتراجع للمركز 12 برصيد 6 نقاط حقها من فوزين في أول 3 جولات، حيث فشل النواخذة من تحقيق الفوز على أرضهم وبين جمهورهم.

وفي رقم سلبي هو الأسوأ لفريق الفتح فشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الـ15 على التوالي، حيث كان آخر فوز حققه الموسم الماضي وتحديدا في الجولة 21 أمام الأهلي بالأحساء بهدفين مقابل هدف وتحديدا قبل 227 يوما، ليتذيل سلم الترتيب برصيد نقطة مقابل 5 خسائر متتالية وتعادل وحيد أمام الرائد.

وشهدت الجولة السادسة تسجيل ضربتي جزاء وهدفين من فاول مباشر، فيما جاءت 4 أهداف من ركنيات، وهدف من تسديدة خارج المنطقة.