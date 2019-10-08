شكرا لقرائتكم حرس الحدود يواجه البنك الاهلى في معسكر مصر الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق حرس الحدود نظيره البنك الأهلى يوم الخميس المقبل خلال معسكره المغلق بمصر الجديدة استعدادا لمباراة الأسبوع الرابع والذى يلتقى فيه الحدود مع الإسماعيلى باستاد الإسماعيلية ، بينما يستعد البنك الأهلى لبدء مسابقة دورى القسم الثانى يوم 20 أكتوبر الجارى .

كان حرس الحدود قد تعادل فى أخر مبارياته أمام طنطا بهدف لمثله وهو ما رفع رصيده إلى 3 نقاط فى المركز العاشر للدورى .

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لعلاج الاخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباريات الثلاث التى خاض بالدورى وكلفته عدم تحقيق أى فوز خلالها وكان قريبا من الخسارة أمام وادى دجلة فى الأسبوع الثانى بعدما تقدم الدجلاوية بهدفين نظيفين فى الشوط الاول ، إلا أنهم نجحوا فى العودة خلال احداث الشوط الثانى .