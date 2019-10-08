شكرا لقرائتكم سموحة يبحث عن وديتين إستعدادا لمواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة العميد حسام حسن عن وديتين للفريق السكندرى خلال فترة توقف الدورى الحالية فى ظل إعداد المنتخب الأول لودية بتسوانا المحدد لها يوم 14 أكتوبر الجارى.

و تأتى رغبة العميد فى خوض فريقه وديتى إستعدادا لمواجهة بيراميدز فى الإسبوع الرابع من الدورى و المحدد لها يوم 17 أكتوبر الجارى .

نجح فريق سموحة فى الفوز مؤخرا على إنبى بهدفين لناصر ماهى و حسام حسن فى الإسبوع الثانى بعد الخسارة فى أولى جولات الدورى من الأهلى 1 /0 .

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كما طلب العميد من الجهاز الطبى لسموحة ضروره تجهيز جميع اللاعبين خلال فتره التوقف وخاصه الثنائى أحمد حمص و محمود معاذ والذى غاب عن اللقاءات الماضية بسبب شد فى الخلفية .

و يستعد الفريق لمواجهة بيراميدز فى غياب مهاجمه حسام حسن الذى إنضم إلى صفوف المنتخب فى ظل تألقه منذ إنطلاق مابقة الدورى حتى أقنه حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب.

ومن جانبه أعرب محمد فرج عامر رئيس النادى عن سعادته لإنضمام هداف الفريق حسام حسن الى المنتخب ، مشيرا إلى أن الأيام القادمة سينضم اأكثر من لاعب الى صفوف المنتخب فى اشاره واضحه ان فريقه يضم مجموعه متميزه من اللاعبين.