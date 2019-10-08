شكرا لقرائتكم ميتشو يطلب فيديو مجمع لأخطاء فريق الزمالك قبل مواجهة الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، بإخطار جهازه المعاون بعمل فيديو مجمع لأخطاء الفريق الأبيض فى الفترة الماضية، للعمل على تصحيح تلك الأخطاء قبل مواجهة الأهلى، يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
ويرغب "ميتشو" فى العمل على تصحيح أخطاء الفريق خلال الفترة الجارية قبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى، بعدما تعثر الفريق الأبيض أمام إف سى مصر، فى الجولة الثالثة من منافسات البطولة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.
وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 9 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف، وفضل مسؤولو الزمالك الاجتماع مع ميتشو عقب التعادل مع إف سى مصر لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وليس تلك المباراة فقط بعد تذبذب مستوى اللاعبين.
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