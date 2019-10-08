شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : محتاجين نفوق عشان ماتش الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الأبيض لديه أخطاء موضحا أن هناك ظروفا يعانى منها الفريق فى الفترة الحالية وعلى رأسها الإصابات.

أضاف مرتضى منصور فى تصر يحات لبرنامج الزمالك اليوم :" عندنا اخطاء في الفريق وعندنا ظروف ولاعب جاله صليبي، ومحتاجين نفوق الفترة الجاية لماتش الأهلي ".

لا زالت أزمة مبارة الزمالك وجينيراسيون تلقى بظلالها على المشهد الكروى بعد إنسحاب بطل السنغال أمام الفريق الأبيض ورفضه التوجه لملعب برج العرب ليعلن مراقب اللقاء التشادى فوز الأبيض اعتباريا بثلاثية.

وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة .

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وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة التى كان مقرر لها يوم الأحد 28 سبتمبر الماضى رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك اليوم في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.

وينظر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الإعلان الرسمى الخاص بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون غدا 8 أكتوبر قبل قرعة دور المجموعات المقرر لها يوم 9 من نفس الشهر.